Apreendidas no Rio pistolas de uso exclusivo do Exército Onze pistolas de uso exclusivo do Exército e da Polícia Federal, enviadas por meio de encomenda aérea a partir dos Estados Unidos, foram apreendidas pela Receita Federal no aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador (zona norte do Rio). A apreensão ocorreu nesta semana e ninguém foi preso.