Apreendido menor que postou fotos de atriz em site da Cetesb

SOLANGE SPIGLIATTI, Agência Estado 28 Maio 2012 | 11h56

Segundo o Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic), o rapaz foi identificado no dia seguinte ao "vandalismo" digital, que aconteceu no dia 15 de maio último, mas só desenvolveu a operação depois de obter mandados de busca e apreensão.

A equipe da 4ª Delegacia de Investigações sobre Fraudes Financeiras e Econômicas Praticadas por Meios Eletrônicos cumpriu os mandados em dois locais em Carapicuíba. Primeiro foram à casa do adolescente, onde aprenderam um computador e material gráfico. Em seguida, realizaram a busca e apreensão na escola de informática, localizada no Centro da cidade, onde o rapaz leciona. Os policiais recolheram outras três CPUs.

O jovem, acompanhado do pai, foi encaminhado à sede do Deic. Também foi identificado o envolvimento no deface de outro rapaz, que seria morador em uma cidade no Norte do Brasil. No último dia 4, fotos pessoais da atriz nas quais ela aparecia nua foram divulgadas na internet, se tornando um trending topic no Twitter.