Apresentador grego é atacado ao vivo na TV com iogurte e ovos

Manifestantes de esquerda invadiram na sexta-feira à noite os estúdios de uma TV grega e atacaram o apresentador do programa com ovos e iogurte durante uma transmissão ao vivo.

Segundo a TV Epiros, o estúdio foi invadido por 17 manifestantes com os rostos cobertos por lenços.

O entrevistador Panagiotis Vourhas teve que interromper uma entrevista com um político local para se proteger do ataque. O entrevistado saiu do centro do estúdio sem ser atingido.

A motivação do ataque seria uma entrevista feita na semana anterior por Vourhas com membros de um partido neonazista.

O partido neonazista e anti-imigração Amanhecer Dourado aparece nas pesquisas com mais de 5% das intenções de voto para as eleições previstas para o próximo mês.