Aprovada proibição a produtos que estimulem tabagismo A Comissão de Constituição e Justiça do Senado (CCJ) aprovou projeto de lei do deputado Clodovil Hernandes (PR-SP), morto em março do ano passado, que proíbe a fabricação, comercialização, distribuição e a propaganda de produtos nacionais e importados, de qualquer natureza, além de embalagens, destinados ao público infanto-juvenil, que reproduzam a forma de cigarros e similares.