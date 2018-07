Aprovados novos limites da estação Jureia-Itatins, em SP

A reserva passa a ter 84.425 hectares protegidos - a lei anterior abrangia 79.240 hectares. Ao rever os limites do parque, o governo exclui da Estação Ecológica, unidade de conservação que não permite moradores, as comunidades tradicionais de Morro do Itu, Parnapuã/Praia Brava, Guarauzinho, Barro Branco e Tatequera, situadas em Peruíbe, e Itinguçu e Itinguinha, em Iguape, cuja área total de 5.040 hectares será reclassificada como Parque Estadual do Itinguçu. Também está fora do limite a área de 1.487 do Prelado, junto à Praia da Jureia, em Iguape, que será o futuro Parque Estadual do Prelado.

A vila da Barra do Una e parte do rio Una, em Peruíbe, com 1.487 hectares, vão compor uma reserva de desenvolvimento sustentável. Algumas áreas serão abertas ao ecoturismo. De acordo com o deputado Hamilton Pereira (PT), autor do projeto original, a aprovação dos novos limites evitará que a população tradicional seja expulsa das terras. A região é um dos últimos locais de São Paulo com praias ainda desertas, protegidas por costões rochosos, manguezais e matas de restinga e florestas de baixada.