Arcebispo de Campinas divulga nota sobre novo papa

Íntegra da nota oficial do arcebispo metropolitano de Campinas

Habemus Papam! Com estas palavras, em latim, o Cardeal protodiácono, anunciou ao mundo a grande e alegre notícia por todos esperada: temos um Papa!

Eram 15h05 desta quarta-feira, dia 13 de março, no Brasil (19h05 em Roma), quando a fumaça branca saiu da chaminé da Capela Sistina.

Passados 02 minutos, os sinos da Basílica repicaram, anunciando oficialmente a eleição do 266º Sumo Pontífice, o legítimo sucessor do Apóstolo São Pedro, princípio e fundamento visível da unidade da Igreja.

Minutos depois, o Cardeal Jean Louis Tauran, protodiácono, leu oficialmente o anúncio: "Annuntio vobis gaudium magnum; habemus Papam:

Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum, DOMINUM GIORGIO MARIUM.

Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem BERGOGLIO. qui sibi nomen imposuit FRANCISCUM."

Traduzindo: Eu vos anuncio uma grande alegria: temos um Papa:

Eminentíssimo e Reverendíssimo Senhor, Dom JORGE MARIO. Cardeal da Santa Igreja Romana BERGOGLIO, que impôs a si mesmo o nome de FRANCISCO.

A emoção, o entusiasmo e as lágrimas estavam estampadas no rosto das milhares de pessoas que lotavam a Praça. Surge, então, no balcão da fachada da Basílica de São Pedro, o novo PAPA FRANCISCO, saudado com euforia pelo povo. O Papa, acenando aos fieis, pronunciou sua primeira saudação pedindo uma prece por si próprio seguida da Bênção Urbi et Orbi (Bênção para a cidade e o mundo). Ao final dirigiu palavras espontâneas de carinho à todos.

Nós da Arquidiocese de Campinas, unidos ao povo presente à Praça de São Pedro, saudamos e acolhemos com entusiasmo Sua Santidade o PAPA FRANCISCO, cheios da mais pura esperança e confiança em Deus. Ele prosseguirá nas mesmas veredas dos seus antecessores, anunciando com empenho o Evangelho e promovendo a unidade, a Paz e a justiça social, ao mesmo tempo em que saberá responder aos desafios do mundo contemporâneo.

As comemorações da Páscoa que se aproximam terão um sabor especial tanto na celebração do Cristo Ressuscitado, quanto na renovação-continuidade da Missão da Igreja, agora conduzida por FRANCISCO, o primeiro papa latino-americano da história!

Dom Airton José dos Santos

Arcebispo Metropolitano de Campinas