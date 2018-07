Argélia não vê impacto em investimentos depois de ataque a complexo de gás O ataque de combatentes islâmicos ao complexo de gás de In Amenas, na Argélia, não fará com que empresas de energia estrangeiras abandonem os investimentos no país, afirmou o ministro de Minas e Energia argelino, Youcef Yousfi, na segunda-feira.