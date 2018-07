Arte em Revista: Os vilões de James Bond

O Museu Internacional da Espionagem, em Washington, montou uma exposição em homenagem aos vilões que enfrentaram James Bond nos 50 anos de filmes do agente 007.

Na mostra, além de ver peças usadas nas produções, os visitantes podem se colocar na posição do agente secreto britânico, desarmando bombas e nadando com tubarões.

O boletim de artes desta semana traz ainda uma produção do clássico de natal Quebra-Nozes, com cenário e figurino assinados pela rainha da Dinamarca, uma retrospectiva de Dalí focada no lado multimídia do artista catalão e uma escultura tão pequena que cabe na ponta de um lápis.