Assaltantes morrem em tentativa de assalto em SP Cerca de dez assaltantes tentaram assaltar um condomínio de luxo na noite de ontem, no Guarujá, litoral de São Paulo. A Polícia Militar (PM) foi acionada e, ao chegar no local, encontrou os bandidos tentando fugir do local. Houve troca de tiros e três bandidos morreram. Os outros sete conseguiram fugir e, até a tarde de hoje, não foram localizados. O grupo invadiu uma casa do condomínio, no bairro Jardim Praiano, por volta das 21 horas. Segundo a PM, os criminosos fugiram sem levar nada. O caso foi registrado na Delegacia do Guarujá.