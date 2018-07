Assalto acaba com a morte de ladrão em Guarulhos

O tiroteio envolveu policiais militares da viatura de Força Tática M-15033, do 15º Batalhão, após dois criminosos invadirem uma das casas da Rua José Ademílio Benito, onde um casal foi feito refém e assistiu aos criminosos separarem vários objetos da família.

Já dentro do carro das vítimas, os bandidos foram obrigados a desistir de tudo e fugir a pé pois o alarme do veículo disparou. Acionados, policiais militares encontraram os dois assaltantes e com um deles teriam trocado tiros. O outro conseguiu fugir. Já o acusado baleado morreu quando era atendido no pronto-socorro do Hospital Padre Bento.

Apesar do assalto ter ocorrido às 21 horas, os plantonistas do 2º Distrito Policial foram informados sobre o caso somente por volta das 2 horas da madrugada desta sexta-feira. Os policiais militares envolvidos no suposto tiroteio entregaram à Polícia Civil dois revólveres calibre 38 como sendo dos bandidos que haviam invadido a casa.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investigará o confronto, registrado pelo delegado Ivan César Alves Pereira, de Guarulhos.