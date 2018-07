Assassino de cartunista está internado desde outubro Carlos Eduardo Sundfeld Nunes, de 26 anos, o Cadu, assassino do cartunista Glauco Villas Boas e do filho dele, Raoni, crimes ocorridos em 2010, em São Paulo, está internado numa clínica psiquiátrica em Goiânia desde o dia 23 de outubro, com despesas pagas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).