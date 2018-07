Assembleia da Ecorodovias aprova atividade aeroportuária em estatuto

A inclusão dessa atividade já havia sido aprovada pelo Conselho de Administração no início deste mês e segue as recentes declarações da empresa de interesse nos aeroportos de Confins (MG) e Galeão (RJ), que devem ser licitados neste ano pelo governo.

Na semana passada, a Ecorodovias reiterou sua parceria com a alemã Fraport para participar da concorrência. As duas empresas participaram juntas da disputa pelo aeroporto de Guarulhos, no ano passado.

(Por Roberta Vilas Boas)