Assista na TV

O Sol é para Todos

To Kill A Mockingbird. (Eua, 1962.) Dir, de Robert Mulligan, com Gregory Peck, Mary Badham, Brock Peters, Robert Duvall.

Tem gente que se empenha em atacar Harper Lee e seu romance vencedor do Oscar, e que também não poupa o diretor Mulligan por sua adaptação que deu a Gregory Peck o Oscar de melhor ator de 1962. (Naquele ano, só para lembrar, Sophia Loren foi a melhor atriz, por Duas Mulheres, de Vittorio De Sica.) Mas a verdade é que esse é daqueles filmes que só crescem com o tempo. E Atticus Finch, seu personagem principal, chegou a ser considerado o maior herói da ficção dos EUA, o que não é mesma coisa. Ele é o advogado que, numa cidadezinha do Alabama, nos anos 1930, dá lição de cidadania aos filhos, ao defender negro injustamente acusado de estupro. Outro Oscar foi para o roteirista Horton Foote e o filme inaugura a melhor fase do cineasta, que foi grande por toda aquela década memorável.

Telecine Cult ,22h. Reprise, P&B, 129 min.

Escaravelho do Diabo

(Eua, 2016.) Dir. de Carlo Milani, com Thiago Rossetti, Bruna Cavalieri, Marcos Caruso, Jonas Bloch.

A bela adaptação do livro cultuado de Lúcia Machado de Almeida não fez muito sucesso nos cinemas, mas merecia. É um ótimo policial juvenil, sobre garoto que investiga crimes numa pequena cidade.

Telecine Premium 10h. Reprise, colorido, 90 Min.

Transformers

(Eua, 2007.) Dir. De Michael Bay, Com Shia Labeouf, Megan Fox, Josh Duhamel.

Humanizar máquinas é um desafio e tanto, mas mesmo assim muitos críticos adoram falar mal do diretor e produtor Bay. Depois do primeiro filme da série vão passar em sequência o 2, às 19h15, e o 3, às 22 h.

Telecine Action, 16h40. Reprise, colorido, 143 min.

Streaming

ANIMAÇÃO

‘Kung Fu Panda 3’

O urso panda Po acaba reencontrando seu pai, que o leva para uma vila secreta. Lá, o urso começa a difícil missão de treinar o vilarejo para combater os planos maléficos de Kai.

Telecine Play, 2016, 94 min.

DRAMA

‘Taxi Driver’

Este clássico de Martin Scorsese acompanha o drama de um motorista de táxi que se revolta após conhecer uma criança que se prostitui. Um dos melhores papéis da carreira de Robert de Niro.

Netflix, 1976, 113 min.

DOCUMENTÁRIO

‘O Último Tango’

Retrata a emocionante história de amor de dois dançarinos de tango, que se apresentaram juntos por mais de 50 anos.

Itunes, 2016, 85 min.

Matheus Mans

DVD

SOMETHING WILD. EUA, 1961. Dir. de Jack Garfein, com Carrol Baker. Criterion

Esse, por enquanto, é um lançamento de Blu-ray no exterior, que poderá ser adquirido pela internet neste começo de janeiro. É um daqueles clássicos pouco conhecidos que vale (re)descobrir, sobre mulher que sofre estupro. Nos extras, entrevistas com o diretor e a atriz.

Crianças

ANIMAÇÃO

Minions

Depois do sucesso de Meu Malvado Favorito, o público cobrou e a Illumination Entertainment fez esse filme só com os amarelinhos que servem vilões. É muito divertido.

Telecine Premium, 13h35. Colorido, 91 min.