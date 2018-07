Atrasos nos aeroportos chegam a 12,6%, diz Infraero Boletim divulgado às 18 horas pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) mostra atrasos superiores a 30 minutos em 12,6% dos voos programados nos principais aeroportos do País desde a zero hora de hoje - o equivalente a 193 de um total de 1.530 decolagens. Outras 41 operações (2,7%) foram canceladas no período. A Oceanair é a companhia que registrou a maior parte dos atrasos. Entre os principais terminais do País, o maior porcentual de atrasos foi registrado no Aeroporto de Curitiba, no Paraná, onde 18,9% dos voos saíram foram do horário (17 operações, em 74 programadas). Em termos porcentuais, a Oceanair desbancou a Gol do posto de operadora que mais transtornos promoveu aos seus usuários. Hoje, a Oceanair deixou de cumprir a agenda em 13 de seus voos pelo País, de um total de 60 programados, o que equivale a 21,7% de operações em atraso - além de outras seis canceladas (10%). A Gol aparece com 16,2% de voos fora de horário - 75, de um total de 464 operações, e apenas um cancelamento.