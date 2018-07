Atropelamento do filho de Cissa continua culposo Em decisão anunciada nesta terça-feira, 16 a Justiça do Rio manteve a acusação de homicídio culposo (sem intenção) de trânsito contra Rafael Bussamra, que em 2010 atropelou e matou Rafael Mascarenhas, filho da atriz Cissa Guimarães, dentro de um túnel na Gávea (zona sul do Rio).