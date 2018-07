Austeridade fiscal tem limites, diz Dilma na Espanha

Em discurso durante a Cúpula Ibero-Americana, na cidade de Cádiz, a presidente brasileira afirmou que a austeridade fiscal tem efeitos limitados se não for combinada com crescimento econômico.

"O Brasil vem defendendo, inclusive no âmbito do G20, que a consolidação fiscal exagerada e simultânea em todos os países não é a melhor resposta para a crise mundial - e pode, inclusive, agravá-la, levando a uma maior recessão", afirmou ela, em discurso preparado para a Cúpula. "Confiança não se constrói apenas com sacrifícios", acrescentou.

Segundo ela, políticas só enfatizam a austeridade vêm mostrando limites. "

"Em virtude do baixo crescimento, e apesar do austero corte de gastos, assistimos ao crescimento dos déficits fiscais e não a sua redução".

