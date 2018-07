Avião de Tarso faz pouso de emergência O voo da Swiss no qual estava o ministro da Justiça Tarso Genro na madrugada de ontem, vindo da Suíça para o Brasil, sofreu problemas técnicos e fez um pouso de emergência no aeroporto de Zurique. Segundo o secretário de Justiça, Romeu Tuma Júnior, que estava no voo, uma hora e meia após a decolagem o piloto avisou que o avião apresentava sério problema. A aeronave sobrevoou os Alpes por mais duas horas para liberar combustível antes de retornar para Zurique, sem feridos.