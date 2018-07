Avião pousa em Salvador após confusão com casal

Segundo testemunhas do caso, a confusão começou ainda antes do embarque, no aeroporto da capital potiguar, quando o casal começou a discutir. "É uma situação que poderia ter sido evitada antes de o avião partir", diz a relações públicas Carmen Diehl, que estava no voo.

Logo depois de o avião decolar, os envolvidos teriam retomado a discussão. Mais exaltado, o homem ficou de pé, à frente da poltrona, enquanto os avisos luminosos ainda indicavam que os passageiros deveriam ficar sentados, com os cintos de segurança afivelados. Repreendido por uma comissária de bordo, o homem passou a insultá-la.

Na sequência, o passageiro tirou a camisa e chegou a arremessar um chinelo na direção da funcionária da companhia aérea, enquanto seguia insultando os integrantes da tripulação. "Durante toda a gritaria dele, a mulher ficou calada, sem participar da confusão", contou o cenógrafo Ezequiel Tibúrcio, que também estava no voo. "Ela chegou a ir para o fundo do avião, tentando sair da situação, mas todo mundo sabia que eles estavam juntos."

Sem conseguir conter o homem, uma das comissárias deu voz de prisão a ele e teve de contar com o apoio de outros passageiros para imobilizá-lo. O piloto decidiu fazer a parada não programada em Salvador, para que o casal fosse desembarcado e levado para a Polícia Federal. O pouso ocorreu por volta das 5 horas (horário local).

O ator e diretor teatral Marcelo Bones, que estava no voo, contou em sua página no Facebook ter sido ele a atar as mãos do homem, com fita adesiva. "Pousamos (em Salvador), a Polícia Federal entrou no avião, prendeu os dois e levou piloto e equipe para testemunhar", relatou.

Os passageiros, porém, tiveram de esperar para continuar a viagem, já que não havia outra tripulação da companhia para seguir com o voo. "Duas horas e meia depois, todos os passageiros (estavam) apertados numa salica (sic) de espera, esperando um delegado de Polícia Federal chegar ao aeroporto para liberar a tripulação, que foi ser testemunha do caso", reclamou Bones. Ele conseguiu embarcar em outro voo por volta das 11h30.

Por meio de nota, a Azul confirmou que o pouso não programado em Salvador foi causado pelo "comportamento inconveniente de dois passageiros que estavam a bordo da aeronave" e afirmou que os demais passageiros receberam "toda a assistência necessária" e foram "reacomodados em outros voos". A companhia aérea também disse que "lamenta eventuais transtornos ocorridos a seus clientes". A Polícia Federal não divulgou os nomes dos passageiros detidos, nem deu detalhes sobre o caso.