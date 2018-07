Azul pede autorização de novos voos para BH e Curitiba

O percurso Guarulhos-Curitiba terá oito voos, quatro deles partindo do aeroporto paulistano e outros quatro do paranaense. O mesmo ocorrerá no trecho Guarulhos-Pampulha. Além disso, foi feito pedido de autorização para mais duas novas frequências no trajeto Guarulhos-Confins e duas no trecho Guarulhos-Santos Dumont.

De acordo com a empresa aérea, o voo para Pampulha tem previsão de início em 20 de fevereiro. Em 18 de fevereiro terá início o voo para Curitiba e as novas frequências. A Azul vai utilizar aeronaves turboélice ATR, com capacidade para 70 passageiros, nos voos para Belo Horizonte (Pampulha) e o Embraer 195, com capacidade para 118, para as demais operações.