Bacia que abastece Rio Preto, em SP, ganha árvores A microbacia do córrego do Cedro, um dos formadores da represa que abastece a população de São José do Rio Preto (SP),ganhou um reforço para a preservação da qualidade de suas águas. A prefeitura acaba de encerrar o plantio de 25 mil mudas de espécies nativas da região para recompor a mata ciliar do ribeirão.