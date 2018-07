Nada de desculpas para não ver o

Optimo este fim de semana: o ótimo duo escocês faz duas apresentações praticamente seguidas em São Paulo no sábado (26): primeiro na 'Green Sunset', a matinê mensal do Museu da Imagem e do Som (MIS). Depois, à noite, JD Twitch e JG Wilkes são a atração principal da 'Tumblr

A festa no MIS começa às 16h e vai até às 22h e, além de Optimo e Tahira, tem a participação do grupo Grite Poesias, com suas intervenções lúdicas junto ao público.

A balada do Tumblr será no prédio da primeira sede do Masp, no Centro. Começa às 23h59, depois de um coquetel para convidados, com cabines de fotos instantâneas e projeções de conteúdo do site: fotos, pinturas e desenhos de brasileiros - que são a segunda maior comunidade de usuários do

Tumblr no mundo. Ah, é uma 'Voodoo', então não esqueça de por o nome na lista. Renan Dissenha Fagundes