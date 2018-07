Balança comercial brasileira tem déficit de US$1,6 bi na 4ª semana de janeiro

Entre os dias 20 e 26 deste mês, as exportações somaram 3,408 bilhões de dólares e as importações, 5,010 bilhões de dólares.

No acumulado do mês, as exportações somaram 12,249 bilhões de dólares, com recuo de 0,7 por cento pela média diária em comparação a janeiro de 2013. Isso ocorreu devido a menores exportações de semimanufaturados e manufaturados como alumínio, ouro, ferro, açúcar, automóveis e etanol.

Já as importações chegaram a 15,900 bilhões de dólares em janeiro, até o dia 26, com alta de 2,8 por cento pela média diária das operações na comparação com janeiro de 2013. Os destaques foram as compras de plásticos, eletroeletrônicos, veículos e produtos siderúrgicos.

(Reportagem de Luciana Otoni)