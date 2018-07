Balanço parcial aponta imunização de 655 mil no País

Em São Paulo, segundo dados parciais da Secretaria de Estado da Saúde, pelo menos 200 mil pessoas se vacinaram nos três primeiros dias da campanha.

Segundo o relatório, os profissionais de saúde tiveram boa adesão à campanha: até agora, 28,3% dos trabalhadores receberam a imunização.

Em entrevista ao apresentador da Rede Globo Jô Soares, o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, desmentiu ontem os boatos que circulam na internet sobre a segurança da vacina. Temporão garantiu que o imunizante não contém mercúrio e que não há acordo entre o ministério e os laboratórios farmacêuticos para evitar que pessoas supostamente prejudicadas pela vacinação processem as fabricantes.

"Mais de 300 milhões de pessoas no mundo já foram vacinadas e nenhum caso de reação grave foi registrado", disse. "É muito comum a disseminação das mais variadas teses pela internet. Na campanha de imunização contra a rubéola, em 2008, diziam que o objetivo do Ministério da Saúde era esterilizar todas as mulheres", relembrou.

Ao ser questionado sobre a eficácia da vacina contra gripe pelo apresentador - que contou ter ficado gripado em três anos nos quais havia sido imunizado - Temporão afirmou que ela funciona em 95% dos casos. "O que acontece muitas vezes é que a pessoa toma a vacina quando já estava com o vírus encubado. Aí fica doente e pensa que foi a vacina", disse.