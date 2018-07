Bancos e mercado são depredados em reintegração de posse Pelo menos três agências bancárias e um supermercado foram depredados na manhã desta sexta-feira, 11, pelas pessoas que foram retiradas pela Polícia Militar de um prédio abandonado da empresa de telefonia Oi no Engenho Novo, zona norte do Rio. Na Rua Lino Teixeira, duas agências do Itaú tiveram as vidraças destruídas. O vigia de uma delas contou que os invasores levaram computadores e uma televisão. Segundo ele, as pessoas teriam tentado abrir o cofre da agência, mas não conseguiram. Mesas e cadeiras estão totalmente reviradas. Às 14h, o alarme da agência continuava soando.