Bandidos roubam van com crianças a bordo durante fuga

A Polícia Civil investigava a quadrilha havia dois meses, sabia que o grupo agiria e decidiu acompanhar a ação dos suspeitos à paisana. Após roubarem uma agência bancária na Avenida Paula Ferreira, os criminosos, separados em uma Kombi dos Correios, um GM Prisma e um Citröen Picasso, começaram a ser perseguidos.

Os três veículos se separaram na Marginal do Tietê, e a Kombi rumou em direção ao Pari, na região central. Na Rua Silva Teles, ao perceber a aproximação dos policiais, os suspeitos teriam iniciado um tiroteio. Um policial do Garra foi baleado na perna e dois policiais militares foram atingidos, um no ombro e outro na mão. Durante a fuga, os criminosos abandonaram a Kombi e roubaram uma van escolar, com duas crianças a bordo. Em seguida, a van foi abandonada e um Ford Ecosport, roubado.

O GM Prisma foi interceptado na Avenida do Estado, na zona leste, e dois criminosos acabaram presos. Na Rodovia Fernão Dias, em Guarulhos, na Grande São Paulo, a polícia conseguiu prender outro integrante da quadrilha, que estava no Citröen Picasso. Com eles, foram apreendidos duas metralhadores, uma pistola e dois carregadores, além de munição de vários calibres. O crime foi registrado na 5ª Delegacia Seccional.