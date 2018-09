Bando invade transportadora e faz 60 reféns no RS Um bando de aproximadamente 15 suspeitos invadiu uma transportadora em Canoas, no Rio Grande do Sul, no fim da noite de ontem e rendeu cerca de 60 funcionários da empresa. Segundo informações da Brigada Militar, os suspeitos, fortemente armados, chegaram ao local em dois veículos, pularam o muro da empresa e renderam os dois vigias da transportadora. Um dos seguranças conseguiu fugir e acionou a polícia, que cercou o prédio. Ao perceberem a presença da polícia, começaram um tiroteio. Oito deles conseguiram fugir em um dos carros em direção à rodovia BR-386, mas foram perseguidos pela polícia. Outros conseguiram fugir para o matagal nas proximidades. A polícia conseguiu prender 10 pessoas no local e uma outra foi presa por volta das 7 horas de hoje, no matagal ao lado, baleado nas costas e na perna. No total, quatro bandidos ficaram feridos e um funcionário foi atingido de raspão e todos foram levados para Hospital de Pronto Socorro de Canoas. Segundo a Brigada Militar, foram apreendidos com os criminosos uma espingarda calibre 12, 13 relógios, 26 celulares, um rádio comunicador e uma pistola 45.