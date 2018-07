Banqueiro japonês de escândalo da Olympus é encontrado

A empresa de investimento de Akio Nakagawa, sediada nos Estados Unidos, obteve uma comissão de 687 milhões dólares da Olympus em 2008. O acordo foi considerado o maior pagamento de consultoria da história. A fabricante de câmeras japonesa agora admite que era usado para esconder as perdas de investimento.

O paradeiro do ex-banqueiro era desconhecido até domingo. Nakagawa parecia assustado quando um repórter se apresentou fora do edifício, localizado em uma área de alto preço perto do distrito financeiro de Hong Kong.

"Saia daqui. Saia daqui", gritou Nakagawa em inglês ao jornalista da Reuters que se aproximou dele. O banqueiro, que parece ter cerca de 60 anos e estava com uma mulher de meia-idade, estava caminhando com algumas sacolas de supermercado.

"Eu não o quero aqui", disse Nakagawa, voltando-se para um porteiro quando solicitado a responder a perguntas sobre o escândalo que envolveu a fabricante, uma vez venerada produtora de endoscópios e câmeras.

O alto e magro Nakagawa estava bronzeado, usava óculos escuros grandes e redondos, e vestia uma camisa pólo azul-céu. Ele carregava dois sacos plásticos com escrita japonesa.

Quando perguntado sobre a taxa de assessoria, ele disse ao porteiro: "Por favor, chame a polícia."

Nakagawa, em seguida, moveu-se rapidamente para um elevador e, enquanto esperava por ele, se recusou a responder a mais perguntas, enquanto o porteiro impedia o repórter da Reuters de se aproximar.

É a primeira vez que Nakagawa foi encontrado e perguntado pelos meios de comunicação sobre o seu lado da história desde que o ex-chefe executivo da Olympus, Michael Woodford, chamou a atenção, no mês passado, para a taxa de consultoria e vários outros acordos escusos.

Desde então, a Olympus perdeu metade de seu valor de mercado e corre o risco de ser retirada da bolsa de Tokyo em meio à especulação de que o escândalo pode ser relacionado ao crime organizado.

A comissão paga a empresa de investimento de Nakagawa foi ganha na aquisição pela Olympus da empresa de equipamentos médicos britânica Gyrus, por 2 bilhões de dólares, em 2008, e foi equivalente a cerca de um terço do valor do total do negócio, tornando-o o acordo mais generoso do mundo, de acordo com dados da Thomson Reuters.

Ele foi ganho por uma empresa de investimento dos EUA dirigida por Nakagawa e outro banqueiro japonês, Hajime Sagawai.