Barrichello diz que tem prazer na F1, mas não vai implorar vaga Após passar 19 anos na Fórmula 1, Rubens Barrichello chega ao Grande Prêmio do Brasil com a possibilidade de a corrida de domingo ser sua última na categoria. Ainda sem saber se estará no grid no ano que vem, o brasileiro disse que se sente motivado para continuar.