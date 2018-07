Biden promete apoio contra o Irã O vice-presidente americano, Joe Biden, iniciou ontem uma visita a Israel, assegurando aos israelenses, em uma entrevista publicada no jornal "Yedioth Ahronot", que Washington estará do lado deles contra qualquer ameaça de um Irã nuclear. Biden, a principal autoridade americana a visitar Israel desde que Barack Obama assumiu o poder em janeiro de 2009, deve advertir seus anfitriões a não lançar um ataque preventivo contra o Irã enquanto as potências mundiais tentam aprovar uma nova rodada de sanções contra Teerã por causa de seu programa nuclear. Israel bombardeou um reator nuclear iraquiano em 1981.