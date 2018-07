Blackstone reduz participação na Deutsche Telekom

A Deutsche Telekom disse nesta sexta-feira que a participação do Blackstone na companhia caiu para 2,93 por cento em 6 de novembro. O Blackstone declarou no início de agosto que sua fatia na Deutsche Telekom era de 4,44 por cento.

Baseado no preço do papel da Deutsche Telekom de 8,60 euros no fechamento do pregão em 6 de novembro, as 65,2 milhões de ações vendidas pelo Blackstone valiam aproximadamente 561 milhões de euros.

Em abril de 2006, o Blackstone comprou 192 milhões de ações da empresa do banco estatal de desenvolvimento KfW a 14 euros por ações, por um total de 2,68 bilhões de euros.

Os 65,2 milhões de papéis valiam, na época, quase 900 milhões de euros.

Um porta-voz do Blackstone se recusou a comentar a questão para a Reuters.

O maior acionista da Deutsche Telekom ainda é o governo alemão, que detém uma participação direta de 15 por cento e uma participação indireta de 17 por cento, controlada pelo KfW.

A Deutsche Telekom manteve na quinta-feira suas projeções de lucro e dividendos, já que seu resultado para o terceiro trimestre ficou acima das expectativas, auxiliado por suas operações alemãs.

(Reportagem de Alexander Huebner e Joern Poltz)