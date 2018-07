Blindados ajudaram polícia a entrar no Alemão Os blindados da Marinha e do Exército foram fundamentais para a bem-sucedida operação que no dia 28 de novembro de 2010, um domingo, tomou o Complexo do Alemão expulsando os traficantes do Comando Vermelho, a maior facção criminosa do Rio. Em uma hora e 30 minutos, com 28 blindados abrindo caminho, os policiais chegaram ao topo do morro. Dois helicópteros da Força Aérea Brasileira deram apoio nos primeiros 40 minutos de operação.