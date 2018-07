Blocos desfilam em meio a confusões

Alair Martins, de 52 anos, está entre os vários que fazem a segurança do cordão de isolamento - o que implica alguns empurrões de vez em quando, para impedir que o caminho do trio fique cada vez mais estreito. "Tá difícil, mas a gente consegue, é assim mesmo", disse.

O Bloco da Preta ainda tem como convidados Carolina Dieckmann, Sheron Menezes, David Brazil e Tiago Abravanel. O cantor baiano Netinho subiu em um trio elétrico pela primeira vez desde que se recuperou de um câncer no fígado. "Foi como se fosse a primeira vez. Tremi demais", confessou ao jornal O Estado de S.Paulo. Netinho cantou duas músicas ao lado de Preta, uma delas o sucesso Mila, com ajuda do coro que lota a avenida.

Em um mix de músicas próprias e hits do sertanejo e do brega, Preta continua animando os foliões, mas também passou sermão. Ao assistir à segunda briga no bloco, ela parou de cantar e avisou que tudo estava sendo filmado. "Se eu vir mais uma briga, eu não vou sair com o bloco. Vocês vão tudo pra casa. Aliás, cadê a polícia?", questionou. Até o momento, diversos focos de confusão já provocaram correria, mas a festa predomina.

Blocos

Neste domingo, mais de 40 blocos desfilam no Rio. Alguns dos mais famosos, como o Suvaco de Cristo, no Jardim Botânico, e o Timoneiros da Viola, em Madureira (com a presença de Paulinho da Viola), já animaram os foliões na cidade.