Bloqueada por cerca de uma hora, Anchieta é liberada O trânsito foi liberado na Via Anchieta por volta das 15h30 de hoje. A pista sentido litoral paulista ficou bloqueada por cerca de uma hora na altura do quilômetro 46, por conta de um acidente envolvendo duas carretas. Ninguém se feriu. De acordo com a Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, por volta das 16h15 o tráfego estava quase normalizado, com apenas alguns metros de congestionamento. O sistema operava no esquema 5X5: a descida era feita pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes. Para a subida da serra, o motorista utilizava as pistas norte das duas rodovias.