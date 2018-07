Blumenau suspende férias coletivas de servidores

Em função das chuvas que destruíram parte do município de Blumenau, o prefeito João Paulo Kleinübing suspendeu as férias coletivas dos servidores municipais previstas para iniciar no próximo dia 22. Veja também: 95% da água em Blumenau está normalizada Saiba como ajudar as vítimas das chuvas Chuva inunda ruas em Blumenau e Itajaí Mais de 5,5 mil imóveis continuam sem luz Situação de solo não mudou em SC, diz IPT Desvio é feito na principal ligação entre PR e SC IML divulga lista de vítimas identificadas Repórteres relatam deslizamento em Ilhota Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas O horário de trabalho dos funcionários também foi alterado e a jornada de seis horas suspensa. A partir de quinta-feira, 4, os servidores voltam ao horário normal, das 8 às 12 horas e das 13h30 às 17h30. Além dos feriados de 25 de dezembro e 1º de janeiro, os servidores terão ponto facultativo nos dias 24 e 31 de dezembro.