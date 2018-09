Bombeiros resgatam corpos que podem ser de militares

Segundo os bombeiros, as embarcações que participavam das buscas localizaram os corpos, que foram resgatados por um helicóptero. Eles serão levados para o Instituto Médico legal (IML) para confirmação da identidade.

De acordo com os bombeiros, as características dos corpos batem com as dos dois alunos do Curso de Sargento das Armas do Exército, no Rio. Segundo a assessoria do Comando Militar do Leste, Rodrigo Bonfim Pinto, de 25 anos, e Renato Ferreira Tarrat, de 19 anos, estavam em uma confraternização e se afastaram do grupo para tirar as fotos, quando foram surpreendidos por uma onda.