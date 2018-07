Bombeiros tentam controlar incêndio em prédio na UERJ Bombeiros dos quartéis Central, do Caju, de Vila Isabel e do Maracanã tentam controlar um incêndio que atinge quatro andares do prédio da Reitoria e Sub-Reitoria da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), no Maracanã, zona norte do Rio. O prefeito do Campus, Jorge Valério, informou que as aulas devem ser suspensas amanhã e aguarda a chegada no local do reitor Nival de Almeida. Segundo estudantes que participavam de um encontro nacional de direito, evento que estava sendo realizado em outro prédio, os agentes de segurança relataram que o fogo teria se alastrado no quinto andar do prédio a partir de uma fagulha de uma solda elétrica, que caiu sobre papéis. O prefeito do Campus confirmou que havia uma obra sendo realizada, mas informou que aguardará a perícia para divulgar as causas do incêndio.