Bovespa avança à espera de resultado de eleição nos EUA

O Ibovespa subiu 2,15 por cento, a 59.458 pontos --é o maior patamar de fechamento desde 18 de outubro. Ainda assim, o giro financeiro do pregão foi de 6,3 bilhões de reais, abaixo da média diária de 2012, de 7,2 bilhões de reais.

Investidores aguardavam os resultados da acirrada disputa pela Casa Branca --as últimas pesquisas mostram que o presidente Barack Obama tem pequena vantagem em relação a seu adversário, Mitt Romney.

"O comportamento da bolsa nos próximos dias dependerá muito da eleição nos EUA, especialmente com relação a se vamos ter um resultado rápido", disse o operador Luiz Roberto Monteiro, da corretora Renascença.

A ausência de um "vencedor claro" logo após o pleito desta terça-feira seria o pior cenário para os mercados acionários, já que elevaria as incertezas sobre os próximos passos para se evitar o chamado 'abismo fiscal' nos EUA.

O 'abismo fiscal' pode ocorrer se republicanos e democratas não entrarem em acordo para evitar uma série de cortes automáticos de gastos e aumento de impostos no início de 2013, o que poderia jogar os EUA em recessão.

Em Nova York, o índice Dow Jones subia 1,07 por cento às 5h55, enquanto o S&P 500 tinha alta de 0,81 por cento. Mais cedo, o principal índice europeu de ações fechou em alta de 0,56 por cento.

Para o analista do BB Investimentos, Hamilton Alves, o comportamento das bolsas nesta terça-feira reforça a percepção de que investidores acreditam num rali pós-eleição nos EUA.

"Vejo um viés de alta com a eleição americana. A Bovespa está com um desconto muito exagerado em relação a outras bolsas do mundo e isso abre espaço para uma recuperação", afirmou.

Dentre as blue chips domésticas, OGX saltou 6,16 por cento, a 5,00 reais, a preferencial da Petrobras teve alta de 2,07 por cento, a 21,68 reais, e da Vale avançou 0,73 por cento, a 37,20 reais.

Liderando as altas do Ibovespa, destaque para a varejista online B2W, que subiu 9,57 por cento, e para as ações preferenciais da Rossi Residencial, com alta de 7,36 por cento --movimentos que operadores classificaram como ajustes técnicos.

Em sentido oposto, as ações ordinárias de Cosan e Eletrobras pesaram no índice, com queda de 1,38 e 1,27 por cento, respectivamente.

(Por Danielle Assalve; Edição de Raquel Stenzel)