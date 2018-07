BR-101 registra pontos de congestionamento em SC A rodovia BR-101 em Santa Catarina registra hoje diversos pontos de congestionamento, em função das fortes chuvas que atingem a região, segundo informou a Defesa Civil estadual. Em Capivari de Baixo, no quilômetro 324 da BR-101, a pista cedeu e está interditada no sentido sul-norte. Não tem desvio. A orientação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) é que os motoristas fiquem atentos e evitem viajar hoje. Em Laguna, a pista foi interditada parcialmente no quilômetro 316, com trânsito intercalado, devido a uma pedra que caiu sobre a pista de rolamento. No quilômetro 324, o trânsito foi desviado para pista antiga, sentido norte-sul. Por enquanto todos os veículos passam lentamente. Em Tubarão, próximo a Capivari de Baixo, nos quilômetros 335 e 325 da BR-101 o alagamento da pista, com lâmina de 40 centímetros de água, obriga os veículos a trafegarem lentamente. Estão congestionados também os quilômetros 59 e 65, em Araquari. Em Palhoça, o tráfego lento ocorre a partir do quilômetro 217, no sentido sul.