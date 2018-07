Brasil perde 450 mil empregos formais em dezembro e fecha 2013 com pior resultado em 10 anos

No acumulado do ano passado, segundo informou o Ministério do Trabalho nesta terça-feira, a criação líquida de vagas formais no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) somou 730.687 vagas, sem ajustes, e 1,117 milhão de postos com ajustes.

Foi o pior desempenho anual desde 2003, quando o país criou 645.433 vagas formais sob o critério sem ajuste. Com ajuste, pelo menos por enquanto, também foi o pior desempenho em dez anos.

O resultado de 2013 veio bem abaixo do esperado pelo governo, que em meados do ano previa a contratação líquida de 1,4 milhão de trabalhadores em 2013. Mesmo assim, o ministro do Trabalho, Manoel Dias, afirmou que a estimativa do governo é de que serão abertos entre 1,4 milhão e 1,5 milhão de empregos formais neste ano.

"Tivemos crescimento do PIB que não foi alto em 2013 e a geração de empregos não pode contrariar esse prognóstico", explicou o ministro, acrescentando que a previsão de 2014 se dá baseada em investimentos.

Pesquisa da Reuters indicava que, em dezembro, seriam fechadas 456 mil vagas, de acordo com mediana de 10 projeções, que variavam entre fechamento de 400 mil a 550 mil vagas.

Um ano antes, haviam sido fechados 496.944 empregos em dezembro e abertos 868.241 postos em 2012 no dado sem ajuste e 1,373 milhão de vagas com ajustes.

Mesmo com a oferta de vagas no mercado formal de trabalho perdendo ímpeto, a taxa de desemprego geral no país continua em patamares baixos, ao mesmo tempo em que o rendimento continuou crescendo, mesmo que com ritmos mais modestos.

