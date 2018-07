Brasil tem 40 casos confirmados de gripe H1N1

Dos novos casos, um foi confirmado no Estado de Santa Catarina e outro no Distrito Federal. Os dois pacientes foram infectados durante viagem ao exterior. Ambos estão em isolamento domiciliar e passam bem.

"Para todos os casos, estão sendo realizados busca ativa e monitoramento de todas as pessoas que estabeleceram contato próximo com esses pacientes", disse o ministério em nota.

Dos 40 casos confirmados da doença no país, 17 foram em São Paulo, nove no Rio de Janeiro, seis em Santa Catarina, três no Tocantins e dois no Mato Grosso. Distrito Federal, Minas Gerais e Rio Grande do Sul tiveram um caso cada.

Há ainda 49 casos considerados suspeitos e outros 425 foram descartados.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 73 países apresentaram casos da doença, que já infectou cerca de 22 mil pessoas em todo o mundo.

(Por Hugo Bachega)