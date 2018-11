Brasileiro sobe com carro em calçadão da casa Rosada

Ao ser abordado pela polícia, ele desceu do carro e tentou atacar os policiais com a trava do volante do veículo, um Ford K. Segundo os policiais, o jovem estava em estado de embriaguez. No momento em que foi detido, aos gritos, em meio a insultos às forças de segurança, fez referências a problemas econômicos pessoais. Após ser contido, ele foi levado ao 2º Distrito de Polícia. Ele não tinha antecedentes penais e foi liberado horas depois pela Polícia, que considerou que não havia ocorrido tentativa alguma de atentado contra o palácio presidencial. "Ele não quis fazer um atentado contra a presidente. Não há nada a investigar", declarou o delegado Mario Morales.