Brasileiros não têm costume de planejar, mas Jogos mudarão isso, diz Paes

Em entrevista à BBC Brasil, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, classificou a Olimpíada de Londres como "Jogos perfeitos" e afirmou que eles aumentam a pressão sobre os organizadores dos próximos.

O prefeito recebeu a equipe da BBC em seu gabinete, no centro do Rio, na semana passada, logo antes de embarcar pela segunda vez no último mês para Londres - desta vez para retornar com a bandeira olímpica.

"Eu acho que Londres está fazendo os Jogos perfeitos. Tudo muito organizado, a vibração da cidade, a alegria, o carinho, a maneira como os voluntários te recebem. Enfim, estou muito orgulhoso de suceder Londres", elogiou.

Para Paes, a alta qualidade da Olimpíada londrina transforma o desafio do Rio em algo "ainda mais difícil".