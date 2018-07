Britânico de 113 anos é eleito pelo Guiness homem mais velho do mundo

O britânico Henry Allingham, veterano da Primeira Guerra Mundial, foi apontado nesta sexta-feira, aos 113 anos de idade, como o homem mais velho do mundo segundo o Guinness World Records.

Allingham nasceu em Londres, no dia 6 de junho de 1896. É um dos dois últimos veteranos britânicos sobreviventes da Primeira Guerra Mundial e o mais velho e último membro sobrevivente das Forças Armadas britânicas.

O veterano já havia se tornado o mais velho cidadão britânico da história em março deste ano, ao completar 112 anos e 296 dias, ultrapassando a idade do antecessor - o minerador John Evans, que morreu em 1990.

De acordo com o Guiness, após a morte natural nesta sexta-feira do até então homem mais velho do mundo, o japonês Tomoji Tanabe, o título passa para Allingham.

Tanabe, que também tinha 113 anos, havia sido apontado como o homem mais velho do mundo em junho de 2007 e sua longevidade ficou conhecida por beber um copo de leite por dia. Orgulho

Allingham possui cinco netos, 12 bisnetos, 14 trinetos e um tataraneto, já viveu em três séculos e presenciou seis monarcas diferentes no trono britânico.

A maior parte da família do veterano mora nos Estados Unidos, mas o sobrinho Ronald Cator, de 74 anos, que também mora na Grâ-Bretânha, mostrou-se surpreso com a notícia.

"Essa é uma notícia fantástica", afirma Cator. "Ele está muito frágil, mas tenho certeza que ficará contente em ouvir a novidade. Nós estamos muito orgulhosos dele."

Amigo e acompanhante de Allingham, Dennis Goodwin diz considerar o feito incrível. "Ele vai lidar com o fato de uma maneira natural, como faz com todo o resto", afirma.

O veterano recebeu com distinção um título de doutor em Engenharia, em maio deste ano, pela Universidade Southampton Solent. Hoje, vive em um centro para cégos, próximo a Brighton, no litoral sul da Inglaterra. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.