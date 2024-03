Lei que facilita cidadania espanhola tem prazo renovado; saiba como funciona

“O tempo de processo médio é de aproximadamente seis meses para obter o documento. Desta forma, o prazo para dar entrada na documentação acaba ficando curto. Com a prorrogação de mais um ano, quem quer iniciar o processo de nacionalidade tem agora até o ano que vem”, acrescenta ele, que oferece serviços de forma 100% digital.

Ele exemplifica como geralmente funciona o processo para obtenção do documento para um neto de espanhóis. “Primeiro vou fazer o processo da minha mãe, depois o meu e, em seguida, do meu filho. Cada um demora entre quatro e seis meses, devendo começar pela sequência do nascimento”, diz.