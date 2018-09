Britânico fica 'colado' em vaso sanitário

Um homem teve de ser levado ao hospital ainda grudado a um vaso sanitário em Brierley Hill, na Inglaterra, depois de o assento ter sido besuntado com cola. Segundo um porta-voz dos serviços de emergência, o homem de 35 anos estava usando um banheiro público no domingo quando o incidente ocorreu. Eles não conseguiram retirá-lo do assento, e todo o vaso sanitário teve de ser removido. "Com a ajuda da prefeitura e dos bombeiros, o homem foi retirado do cubículo ainda grudado ao vaso de metal", disse o porta-voz. O homem foi levado ao hospital, onde os médicos tiveram de entrar na ambulância e usar produtos químicos para descolá-lo do assento. Ele não ficou ferido. "Ele parecia ter ficado apenas um pouco envergonhado", disse o porta-voz. Acredita-se que a cola tenha sido colocada no vaso sanitário de propósito. O vaso sanitário foi depois levado de volta ao banheiro público e reinstalado. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.