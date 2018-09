Britânicos vão investigar poluição do ar dentro de aviões

Especialistas britânicos vão viajar a bordo de cem vôos cargo e de passageiros para monitorar a qualidade do ar dentro dos aviões. A iniciativa, que está sendo patrocinada pelo governo britânico, tem como objetivo investigar alegações de que gases poluentes dos motores estejam entrando nas aeronaves e prejudicando a saúde de pilotos e passageiros. O governo britânico diz que "se sente no dever de proteger a saúde dos que estão a bordo". Na maioria dos aviões, o ar pressurizado é bombeado das turbinas para a cabine do avião antes de passar pelo processo de combustão. Segundo o repórter da BBC Tom Symonds, em algumas aeronaves, como BAE 146 e o Boieng 757, há relatos de que o ar tenha sido contaminado. Os especialistas viajarão a bordo desses aviões, pertencentes a cinco empresas aéreas que não se identificaram, e vão comparar a qualidade do ar com a encontrada em aeronaves da Airbus. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.