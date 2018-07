Bueiros com risco de explosão no Rio são interditados A Prefeitura do Rio de Janeiro interditou na madrugada de hoje mais sete bueiros com alto risco de explosão durante vistoria feita no centro, Copacabana, Leme, Flamengo, Glória, Lapa e Estácio. As tampas foram interditadas nas ruas Pereira Reis, Silveira Martins, Pedro Américo, da Conceição e Avenida Rodrigues Alves.