Bunge investe R$60 mi e inaugura 1ª fábrica de biodiesel no Brasil

"(A unidade) atenderá a demanda crescente por esse combustível, principalmente nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Norte do Brasil", disse em comunicado.

A empresa já produz biodiesel em Argentina e nos Estados Unidos e mantém parcerias para produção na Europa.

Na unidade no Brasil, parte da soja utilizada na produção virá da agricultura familiar, conforme previsto no programa nacional de biodiesel do Ministério de Minas e Energia.

"Essa decisão está atrelada aos avanços na regulamentação do setor no Brasil, que ocorreram nos últimos três anos, com normas mais claras que permitem a expansão do mercado", disse o presidente da Bunge Brasil, Pedro Parente.

Na avaliação do executivo, a iniciativa é um passo estratégico que complementa as operações da companhia, ao ampliar a participação na cadeia de soja no país.

A multinacional opera na exportação de grão, farelo e óleo, no esmagamento de soja, além do refino de óleo e na produção de margarina, maionese e gorduras vegetais.

A fábrica de Nova Mutum é a nona unidade de industrialização de soja da Bunge no Brasil.

Dentro do projeto de biodiesel, a Bunge informou que compra cerca de 150 mil toneladas de oleaginosas de cerca de 10 mil agricultores familiares, por meio de 15 cooperativas agrícolas, localizadas nas regiões Sul e Centro-Oeste do país.

Com isso, a companhia conquistou o Selo Combustível Social, quer permite à empresa disputar fatias mais lucrativas nos leilões de venda de biodiesel.

Atualmente, o Brasil mistura 5 por cento de biodiesel no diesel.

(Por Fabíola Gomes)