Busca por assaltantes de Cotiporã segue na madrugada

A avaliação é de que os bandidos estejam sem carro e sem condições de se deslocar na mata da região, o que pode facilitar as buscas. Pouco antes das 23h de domingo, os nove reféns, levados após o ataque da madrugada, foram resgatados pela polícia.

Comandante da operação, o capitão da brigada militar, Juliano Almeida disse que os reféns foram abandonados na mata logo após o ataque, e foram orientados a não fazer barulho, para que os bandidos pudessem fugir. Segundo a polícia, pelo menos dois assaltantes fizeram reféns. A prioridade da ação policial era resgatar as vítimas com vida, orientação dada inclusive pelo governador do Estado, Tarso Genro, em entrevista no final da manhã deste domingo.

O ataque com explosivos à fábrica de joias ocorreu às 2h da manhã de domingo, e utilizou moradores do município que estavam no bar em frente à fábrica como escudo humano. Nove deles foram levados como reféns. A polícia, que havia sido informada pelo seu serviço de inteligência de que ocorreria um ataque na região, montou barreiras para deter a fuga dos bandidos. No confronto, foram mortos três assaltantes, entre eles o foragido número um do Estado, Elisandro Falcão. Sete dos reféns foram libertados nessa operação da madrugada, mas os assaltantes que escaparam fizeram outras sete pessoas reféns, incluindo uma criança.