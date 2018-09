Cabo elétrico se rompe e mata 16 em carnaval de MG

Segundo a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), uma serpentina metalizada foi jogada em um cabo transmissor de energia. O ramal entrou em curto, caiu no chão e atingiu o trio elétrico e as pessoas.

O acidente ocorreu na Praça Nossa Senhora Aparecida, por volta das 18h30, e as vítimas foram levadas para hospitais de Bandeira do Sul, Botelhos, Campestre e Poços de Caldas. Entre os feridos, há dezenas de adolescentes e cinco permanecem internados em estado grave.

Em função do rompimento do cabo, o município ficou sem energia elétrica por seis horas - o fornecimento já foi restabelecido. Peritos estiveram no local e o caso foi registrado na delegacia de Bandeira do Sul.